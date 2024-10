Novorojenčka našli mrtvega, mamo (29) odpeljali v bolnišnico, preiskovalci sumijo na najhujše

Iz Italije poročajo o tragediji v Padovi. Novorojenček, star komaj nekaj ur, je umrl zjutraj ob zori, potem ko je mati, 29-letna Italijanka, rodila v sobi, ki jo uporabljajo dekleta, ki delajo v nočnem klubu. Ženska je poklicala reševalce, a ko so ti prispeli na kraj dogodka, so lahko zdravniki le razglasili deklico za mrtvo in obvestili policijo. Žensko so hospitalizirali v bolnišnici v Padovi, tožilstvo pa je začelo preiskavo, navaja Il Messaggero.

Ali je deklica umrla med ali po porodu?

Kot je potrdil poveljnik tamkajšnjih karabinjerjev Giacomo Chimienti, je mati mrtvega otroka več mesecev živela nad nočnim klubom. Da bi ugotovili, ali je deklica umrla med ali po porodu, bo potrebna obdukcija, o kateri bo odločalo državno pravobranilstvo v Padovi. Italijanski mediji še poročajo, da bi lahko šlo za detomor, trdijo padovanski preiskovalci. Po njihovem mnenju je deklica umrla »nenaravne smrti«.