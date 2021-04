Sojenje za umor Floyda: v javnosti še neobjavljeni posnetki s policijske kamere (VIDEO)

Pričevanja mimoidočih

Še nikoli videni posnetki ... FOTO: Court Tv

Le nekaj ​​trenutkov za tem, ko so reševalna vozila maja lani odpeljala, je nekdanji policistposkusil mimoidoči priči razložiti, zakaj je uporabil tolikšno silo.»Morali smo ga obvladati, ker je velik in močan. Videti je tudi, da je zelo drogiran,« je dejal Chauvin. Video, objavljen tretji dan sojenja Chauvinu, je prvi na vpogled javnosti, ki 10 mesecev po Floydovi smrti pokaže še perspektivo policista.(61) je medtem na sodišču dejal, da je bil priča Floydovi aretaciji 25. maja 2020 in da mu je rekel, naj se policiji ne upira. Medtem se na posnetku sliši, da je McMillian, medtem ko je Chauvin klečal na Floydu, rekel policistu, naj umakne nogo z njegovega vratu. Potem ko je rešilec ​​Floyda odpeljal, je očividec pristopil k policistu in mu dejal, da je to, kar je videl, narobe.​Tretji dan sojenja je sodišče tudi poslušalo pričevanja več navzočih, ki so med incidentom komunicirali s Floydom, in si ogledalo videoposnetke policijskih kamer, ki prikazujejo njegovo aretacijo in njegove zadnje trenutke. Posnetki kažejo, da Floyd težko diha in vztrajno ponavlja, da ne more dihati.45-letni Chauvin ni priznal krivde za umor druge in tretje stopnje. Njegov odvetnikje med sojenjem dejal, da je bil primer bolj zapleten kot objava videoposnetkov. Dodal je, da je Chauvin sledil smernicam policijskega usposabljanja za uporabo sile in zatrdil, da je Floyd umrl zaradi uživanja mamil v kombinaciji z drugimi zdravstvenimi težavami.