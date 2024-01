Sodni dokumenti razkrivajo še en grozljiv zločin domnevnega ugrabitelja male Maddie

V javnost so prišle nove podrobnosti iz sodnih dokumentov, ki kažejo, da je glavni osumljenec izginotja triletne Madeleine McCann maja 2007 domnevno ugrabil še enega otroka in ga prisilil v spolne odnose le nekaj dni, preden je Maddie izginila.

14-letnico naj bi bičal, vse posnel

Christian Brückner, 46-letni obsojeni pedofil in posiljevalec, trenutno prestaja sedemletno zaporno kazen v Nemčiji zaradi posilstva 72-letne ameriške turistke v istem letovišču, kjer je izginila Madeleine. Vendar je ta zločin zagrešil dve leti pred njenim izginotjem.

Zdaj so sodni dokumenti razkrili obtožbe, da je otroka ugrabil s plaže, preden ga je aprila 2007 prisilil v spolne odnose. Sodni dokumenti so razkrili še en domnevni napad, v katerega je bila vpletena 14-letna deklica, ki naj bi bila privezana na drog v najeti hiši na Portugalskem, še navaja The Mirror. Brücknerju očitajo, da jo je bičal in prisilil k seksu, napad pa naj bi posnel s kamero.