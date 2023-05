Preobrat v primeru pogrešane deklice Maddie: to so zadnje informacije

Nemški policisti, ki imajo za glavnega osumljenca v primeru pogrešane deklice Madeleine McCann, Christiana B., se bodo lotili iskanja v oddaljenem rezervoarju Barragem do Arad v južni portugalski pokrajini Algarve, ki naj bi ga obsojeni posiljevalec obiskoval. Gre za prvo takšno akcijo po letu 2014, poroča The Sun.

Oddaljen je kakšnih 45 minut od Ocean Cluba na Praia da Luz, kjer je deklica Maddie leta 2007 izginila. Prav na tem območju so poročali o videnju ženska, ki da je predala otroka, ki je ustrezal opisu izginule deklice, neznanemu moškemu.

Blokada prometa

Pričakujejo, da bo portugalska policija kmalu zaprla območje okoli zgrajenega jezu, v bližini kraja Silves, na kraju, tako lokalci, je menda že srečati policiste. »Portugalski policisti bodo ponudili logistično pomoč, iniciativa pa je nemška,« sporočajo iz vrst domačih policistov.

Na kraj naj bi odpotovali tudi detektivi Scotland Yarda, vendar naj bi operativno pomagali, temveč bili zgolj opazovalci.

Starši še niso obupali. FOTO: Reuters

Maddie bodo iskali tudi potapljači

Iskanje naj bi trajalo najmanj dva dneva, morebiti več, če se najde kaj pomembnega za primer. Pričakujejo, da bodo na delu potapljači, ki bodo preiskali območje pred jezom, nekaj območij naj bi prekopali.

Na zajezenem območju so pred leti že iskali deklico Maddie. Najdene so bile manjše kosti, a so na koncu strokovnjaki odločili, da so premajhne.

Madeleine bi v začetku tega meseca praznovala 20 let. Starša, Kate in Garry, sta ji sporočila: »Rada te imava in čakava nate. Nikoli se ne bova vdala.«

