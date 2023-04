Znani rezultati DNK-analize Poljakinje, ki trdi, da je pogrešana Maddie

Poljakinja, 21-letna Julia Wendell, ni pogrešana Madeleine McCann, je pokazala analiza DNK. Njene navedbe so ves čas zavračali tudi njeni starši, ki so jih označili za laži in manipulacijo.

Wendellova je pred dnevi celo nastopila v ameriški pogovorni oddaji Dr. Phil, kjer je povedala, da je prvič pomislila, da bi lahko bila pogrešana deklica, junija lani. Analiza DNK je pokazala, da je Poljakinja, tako kot so trdili njeni starši, in da ima litvanske in romunske korenine.

Poljakinja trdi, da je Maddie. FOTO: Zaslonski Posnetek, Instagram

Poljakinja trdi, da se ne spominja večjega dela svojega otroštva in da ni prepričana glede svoje starosti, saj ni videla svojega rojstnega lista. »Ne spominjam se otroštva, a eden izmed mojih zgodnjih spominov je vezan na počitnice na vroči lokaciji, kjer so bile plaže, bele ali zelo svetle stavbe s stanovanji. Družine se ob tem ne spominjam,« je dejala.

Kaj se je zgodilo z Madeleine, ki je pri rosnih treh letih izginila med družinski počitnikovanjem na Portugalskem, tako še vedno ostaja skrivnost. Danes bi imela 19 let.

