Slovenski turisti v Umagu zaskrbljeni: barikade so vsepovsod (FOTO)

Iz hrvaške Istre poročajo o ugrabitvi. Tako so policisti žensko (30) našli v mestu Matelići, potem ko so okoli 8. ure prejeli prijavo o njeni ugrabitvi s parkirišča v Petroviji. Po do zdaj znanih podatkih jo je moški potisnil v avto in se z njo odpeljal v neznano.

Policija išče ugrabitelja

Policisti še iščejo moškega, ki je na begu. V iskanje so vključeni policisti Policijske postaje Umag ter specialci, ki so blokirali lokalno cesto Materada–Umag.

Moški naj bi bil policiji znan zaradi hujših kaznivih dejanj, domnevali pa so, da bi se lahko upiral, zato so angažirali specialne policijske enote. Ugrabitelja so poskušali izslediti tudi prek signala mobilnega telefona, a to za zdaj ni obrodilo sadov.

Neuradno je znano, da tridesetletnica ni poškodovana, je pa v šoku, in da sta z moškim, ki je na begu, znanca, navaja Jutarnji list.

Policija je postavila blokade. FOTO: Saša Miljević/pixsell