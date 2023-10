Slovenec pijan kolesaril po Istri in se hudo poškodoval

Po poročanju hrvaškega portala Jutarnji.hr je 52-letni slovenski državljan doživel hudo prometno nesrečo v Istri. Kot so zapisali, se je v vinjenem stanju vozil s kolesom med naseljema Tinjan in Anžići. Ko se je med vožnjo želel izogniti peščenemu delu poti, je padel.

Omenjeni portal poroča, da je imel v krvi 0,69 promila alkohola. Dodaja, da so nesrečneža odpeljali v puljsko bolnišnico, kjer so ga zadržali na nadaljnjem zdravljenju.

Zagotovo slovenski državljan svojega kolesarjenja na Hrvaškem ne bo ohranil v najlepšem spominu. Ta nesreča je še en dokaz, da vožnja in alkohol ne gresta skupaj, saj so lahko posledice zelo slabe. Tudi vožnja s kolesom v vinjenem stanju je lahko zelo nevarna, pa čeprav so hitrosti na kolesu navadno precej nižje kot ob vožnji z motorjem in avtomobilom.