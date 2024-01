Slovenca aretirali na meji: policiji povedal, da prevaža čaj, a našli so mnogo več kot to

Prevažava čaj v rinfuzni, je policistom na mejnem prehodu Hrvatska Kostajnica povedal 32-letni slovenski državljan, pišejo hrvaški mediji.

Skupaj z 32-letnim sopotnikom, državljanom Bosne in Hercegovine, je mislil, da bosta na Hrvaško vstopila s prevaro, a jima na izrečene besede o čaju nihče od dežurnih med mejno kontrolo ni verjel.

Kmalu so policisti »zavohali«, da vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami prevaža mamila, in sicer 796,8 grama ekstazija, ki je bil namenjen nadaljnji prodaji, predvidoma za novoletna praznovanja.

FOTO: Armin Durgut/pixsell Pixsell

Kam naj bi bila mamila dostavljena, ni znano.

Kriminalca so policisti nemudoma aretirali in s kazensko ovadbo zaradi neupravičene proizvodnje in prometa z mamili izročili pripornemu nadzorniku PU Sisak.

Glede na to, da gre za tuja državljana, so zanju zahtevali tudi pridržanje, ker obstaja nevarnost pobega.