Slavno porno zvezdnico in njenega fanta našli mrtva. »Bilo je vse, od kokaina do ...«

Porno zvezda Jesse Jane je umrla zaradi nenamernega prevelikega odmerka fentanila in kokaina, poroča TMZ. Kot je znano, se je novica o smrti pornozvezdnice v starosti 43 let pojavila že januarja, zdaj pa je vzrok potrjen.

Jane so našli mrtvo v domu v Mooru skupaj z njenim fantom Brettom Hasenmuellerjem. Čeprav so takrat nekateri govorili, da je vzrok prevelik odmerek mamil, je bilo šele sedaj potrjeno, da je šlo za prevelik odmerek kokaina in fentanila.

Jane je bila ena največjih porno zvezd 2000-ih, nastopala je v projektih, kot so Pirates II: Stagnetti's Revenge, katerega produkcija naj bi stala več kot 8 milijonov dolarjev, Starsky & Hutch, Entourage in The Bad Girls Club. Zvezdnica, katere pravo ime je bilo Cindy Taylor, je delala tudi za Playboy.

Uspešna tudi kot podjetnica

Pojavila se je tudi v številnih dokumentarnih filmih o porno industriji, vključno s CNBC-jevim Porn: Business of Pleasure. Leta 2017 se je za kratek čas umaknila z ekranov, a se je leta 2019 vrnila in izdala zelo uspešno linijo seks igrač. Poleg kariere se je uresničila tudi kot mama, ko je leta 2000 rodila sina.

Mimogrede, od leta 2005 do 2012 je bila poročena z Richom Taylorjem, poroča jutarnji.hr.

