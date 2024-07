Prisilno delo: za raperja brez plačila delali mladoletniki (FOTO)

Nov dan, nova tožba proti kontroverznemu raperju Yeju. Pred manj kot mesecem ga je namreč njegova nekdanja osebna pomočnica Lauren Pisciotta obtožila spolnega nadlegovanja, kršenja pogodbe in neupravičene prekinitve delovnega razmerja, ko so nanj zdaj s prstom pokazali mladi razvijalci računalniške opreme in Yeja, morda še vedno bolj poznanega pod imenom Kanye West, obtožili »prisilnega dela, dela v krutih in nečloveških razmerah ter poniževanja«. Še huje, nekateri izmed teh, ki so glasbenika sedaj zvlekli na zatožno klop, so stari komaj 14 let, med opazkami, ki so letele nanje, pa je tudi, da so »novodobni sužnji«.

Pornografija Pri izdelavi glasbene aplikacije so se očitno precej izkazali. Ko je zvezdnik aprila naznanil svoj skok v pornografijo, sta z ženo Bianco Censori namreč dobila idejo, da bi mladi računalničarji izdelali še aplikacijo za Yeyevo pornografsko filmsko hišo. V luči tega jim je, da bi jim bilo to bojda v pomoč, zvezdnikova bohotna žena poslala povezavo do strani s hardcore pornografijo, ta je bila tako na ogled mladoletnim. Tako piše v tožbi proti Yeju in Yiannopoulosu, čeprav med obtoženimi ni Censorijeve.

Februarja je pod raperjevo znamko YZY izšel studijski album Vultures, ki zaznamuje Yejevo sodelovanje z raperskim kolegom Tyjem Dolla Signom, tokrat prvič pod skupnim imenom hiphoperskega dueta ¥$. Že kmalu pa bo zadonelo še nadaljevanje, album Vultures 2. A da pri širjenju svoje glasbe Ye ne bi bil odvisen od glasbenih pretočnih platform, kot so Tidal, Spotify in Apple Music, je sklenil za promocijo teh albumov razviti čisto svojo glasbeno aplikacijo, pretočno platformo YZYVSN, ki bi omenjenim predstavljala resnega tekmeca. V ta namen je najel računalniške strokovnjake, mednarodno skupino razvijalcev, med katerimi je bilo precej temnopoltih, od teh pa jih je bil precejšen delež mladoletnih, nekateri stari zgolj 14 let. Z zvezdnikovim zdaj sicer že bivšim šefom osebja Milom Yiannopoulosom – ta je maja zaradi Yejeve odločitve, da zaplava v pornografske vode in ustanovi studio filmov za odrasle, dal odpoved – so se računalničarji menda dogovorili za plačilo 120 tisočakov, v zameno za to pa da so pristali na zahteven delovni urnik brez pritožb.

Bianca Censori je moževim mladoletnim računalničarjem poslala povezavo do pornografskih filmov. FOTO: Rol/x17online.com

Večkrat se je že znašel sredi škandala zaradi žaljenja in sovražnega govora. FOTO: Nic/x17online.com

Dogovorili so se, da bodo delali tudi ob nemogočih urah in precej nad osemurnim delovnikom. A resničnost delovnega okolja se je nato izkazala za precej hujšo. Na Yejevo zahtevo so morali sprva podpisati pogodbo o nerazkrivanju informacij; ko nanjo ne bi pristali, bi, tako jim je menda grozil, odpustil vse mladoletne iz njihove skupine. Za povrhu pa so slednji morali podpisati, da »delajo kot prostovoljci«. S tem, predvsem s pogodbo o nerazkrivanju, so Ye in njegovi (belopolti) menedžerji očitno dobili moč, da počno, kar želijo, in z ljudmi delajo, kot želijo. Mladi računalničarji so tedaj – tako govori tožba – namreč postali tarče nadlegovanja in zlobnih zbadljivk na račun njihove starosti, spola, barve polti, spolne usmerjenosti in rodu. Nekateri iz Yejevega podjetja na visokih položajih so jih oklicali za »sužnje«, spet drugi pa so o njih govorili kot o »novodobnih sužnjih«. Delati so morali vso noč do jutra brez minutke spanja. Dobili pa niso niti centa od obljubljenih 120 tisočakov, niti tedaj ne, ko je bila 1. maja raperjeva glasbena pretočna platforma končana in postavljena. Zaradi vsega tega so se sedaj odločili za tožbo, v kateri sta kot glavna obtožena zavedena Ye in Yiannopoulos, zahtevajo pa odškodnino, poplačilo obljubljenega zneska in tudi plačilo vseh nadur ter dodaten znesek za prestane emocionalne travme.