Skupinsko posilstvo v Prištini! Sumijo, da so omamili in zlorabljali deklico (14)

Policiji na Kosovu so konec tedna prijavili dva primera posilstva, enega v Peči in enega v Prištini. Kosovska policija je poročala, da se je domnevno posilstvo v Prištini zgodilo v noči s sobote soboto na nedeljo, uro čez polnoč.

Na pregled je bila napotena ženska oseba. Policija več podrobnosti ni navedla, sporočili pa so, da vodijo »intenzivno preiskavo«.

Kosovski mediji ob poročanju o tem primeru pišejo, da naj bi več ljudi posililo 14-letno deklico, ki je bila pred tem omamljena. Medij, ki je objavil te navedbe, piše, da so na tožilstvu v Prištini sporočili, da gre za zelo občutljiv primer in da podrobnosti ne morejo posredovati.

Primer posilstva so včeraj prijavili tudi policiji v Peči. Enega moškega so prijeli in pridržali do 48 ur, so potrdili na KP. Ženska je bila napotena na zdravniški pregled.