Skrivnostna smrt manekenke Ivane: po druženju s tajkunom in njegovo ženo, je gola umrla

»To je nedopustno. Policija je svoje delo opravila zelo slabo. Veliko je malomarnosti. Naredili so vse, da bi primer čim prej pokopali,« pravijo starši nizozemske manekenke Ivane Smit, katere hladno, golo truplo so decembra 2017 našli v šestem nadstropju stavbe v Kuala Lumpurju.

Umrla naj bi zaradi padca iz 20. nadstropja, stara je bila komaj 18 let. V njeni krvi so našli sledi mamil in alkohola, zadnjo noč pa naj bi preživela na orgiji z ameriškim zakonskim parom.

Preiskava stoji

Kot piše nizozemski De Telegraaf, malezijske oblasti njeno smrt obravnavajo kot zločin, a preiskava že leta ne napreduje.

Aprila 2023 so starši pokojne Ivane pozvali premierja Marka Rutteja, naj »pritisne« na svojega malezijskega kolega med obiskom Azije. »Kot predsednik vlade ste dejansko edini, ki lahko resnično kaj spremeni. Ne samo da lahko, ampak dejansko mislim, da ste dolžni posredovati. Poskrbimo za pravico za Ivano,« sta dejala starša, ki že od začetka ne verjameta, da je njuna hči padla sama ali naredila samomor.

Kaj se je zgodilo na večer smrti?

Manekenka je večino svojega življenja preživela v Maleziji pri starih starših. Kot najstnica se je za kratek čas vrnila k staršem na Nizozemsko, a se je nato zlomila. Želela si je živeti v Maleziji. Z manekenstvom se je ukvarjala že od 13. leta, hotela si je utreti pot na tem področju. »Rekla je, da je tam zanjo veliko več priložnosti,« je dejal eden od njenih prijateljev.

Ivana se je tragičnega večera odpravila v stanovanje bogatega ameriškega para Johnson. Alexander, ki je s kriptovalutami zaslužil milijone, in njegova žena Luna sta policistom povedala, da sta tisti večer imela spolni odnos z nesrečnico.

»Ivana je bila najina prijateljica in oba sva imela spolne odnose z njo,« je za Daily Mail povedala Luna in dodala, da se jima je Nizozemka v stanovanju pridružila prostovoljno.

Nadzorne kamere iz kluba, kjer so se družili, kažejo, kako jo je Alexander nosil v naročju

Ameriški par je policiji povedal, da sta spala, ko je dekle padlo v smrt. Mislila sta, da je iz stanovanja preprosto odšla. V njuni krvi niso našli sledi mamil. A kako so se v njunem stanovanju znašla njena oblačila? Zakaj bi Ivana odšla brez njih?

Pridržali so ju, zaslišali in po krajši preiskavi izpustili. »Briga me, kaj si kdo misli. Zaradi tega naju preganjajo,« je jezno povedal Alex za Daily Mail v pogovoru leta 2019. Vztrajata, da z njeno smrtjo nista imela nič.

Stanovanje ameriškega para po Ivanini smrti ni bilo zapečateno, kar se je izkazalo za veliko napako. Prišla je čistilka in ga brezhibno pospravila, saj je bil glavni inšpektor prepričan, da je Ivana pod vplivom drog sama padla iz stanovanja. Natančen čas smrti ni znan.

Nedoslednosti v zgodbi Johnsonovih

»Kako je lahko ta par na prostosti, ko je toliko vprašanj o Ivanini smrti še vedno neodgovorjenih? Zato smo najeli zasebnega detektiva. Nadaljeval je tam, kjer je policija ustavila preiskavo,« so pred leti povedali Ivanini starši, ki menijo, da sta za hčerkino smrt kriva zakonca.

Po obdukciji je nizozemski patolog Fran de Groot ugotovil, da nekatere poškodbe ne ustrezajo takšnim, ki nastanejo pri padcu z velike višine. Poleg tega na balkonu, kjer so jo našli, ni bilo veliko krvi. Na podlagi tega je sklepal, da je bila verjetno mrtva že pred padcem.

»Nekaj ​​se je zgodilo pred padcem z balkona. Morda ji je spodrsnilo, morda jo je kdo udaril v glavo. Takšne modrice so možne le, če človeku še vedno bije srce,« je poudaril.

Njen fant meni, da zadnjega sporočila, ki ga je dobil od nje, ni napisala ona. Trdi, da nikoli ni uporabljala besed »chicks« in »chilling«, ki sta bili zapisani v sporočilu. Pove tudi, da Ivana nikoli ni uživala mamil in da je živela zdravo, športno življenje.

»Tisti večer se je iz stanovanja slišal prepir,« so povedali sosedje. »Že od začetka ne zaupamo policiji. Na vratu je imela podplutbe, kot da bi jo kdo zadavil,« pravi njena družina, ki še vedno upa na pravico.

Družina je vložila civilno tožbo proti malezijskemu ministrstvu za notranje zadeve. Prva obravnava je razpisana oktobra 2024. Decembra 2023 so pozvali malezijskega premierja, naj se v primer vključi osebno, poroča nizozemski AD.