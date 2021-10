Sestrici umrli med kopanjem, tretjo so našli živo

V tragični nesreči sta včeraj zvečer v središču Obrenovca v Srbiji umrli sestrici, petletnica in sedemletnica, ki sta se po neuradnih informacijah kopali v kadi, ko ju je ubil električni tok, piše Blic. V stanovanju je bila tudi njuna triletna sestra, ki so jo našli živo.



V času nesreče je mati delala, hčere pa so bili same v stanovanju. Menda sta deklici kad prenapolnili z vodo, da se je ta razlila, nato pa je prišlo do električnega stika. Eden od sosedov je dejal, da je prišlo do poplave in da so slišali nekoga, ki kliče na pomoč. Čeprav so deklici skušali oživiti, jim to žal ni uspelo.

