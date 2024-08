S skuterjem ubila svojo mamo

Na jugozahodu Francije je v nedeljo ob 19. uri v pomorski nesreči življenje izgubila 47-letna Francozinja, potem ko je med vožnjo z vodnimi skuterji vanjo trčilo plovilo, ki ga je upravljala njena 16-letna hči.

Štiričlanska družina je na počitnicah v obmorskem letovišču Arcachon najela dva vodna skuterja. Enega sta si delili hčerki dvojčici, na drugega sta sedla mati in njen partner. Vodni skuter z najstnicama je med vožnjo nenadoma zavil in trčil v skuter, na katerem sta sedela odrasla, pri tem pa je bila mati tako hudo poškodovana, da je po prihodu v bolnišnico umrla. Hči in materin 48-letni partner sta bila lažje poškodovana, a v šoku, zato so ju prav tako odpeljali v bolnišnico v bližnjem Bordeauxu.

Materin partner in voznica sta utrpela lažje poškodbe.

Za vožnjo z vodnim skuterjem je v Franciji starostna omejitev 16 let, potreben je tudi vozniški izpit za čoln ali pa mora najemnike plovil nadzorovati inštruktor. Po poročanju medijev ni znano, ali je družina med nesrečo nosila čelade. Prav tako ni znano, s kakšno hitrostjo sta skuterja trčila. Policisti nesreče ne obravnavajo kot kaznivo dejanje.