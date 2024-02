S sekiro zadrževal 15 talcev na vlaku

Potniki, ki so se v četrtek zvečer z regionalnim vlakom podali iz švicarskega mesta Baulmes proti kraju Yverdon-les-Bains, te vožnje ne bodo pozabili. V bližini mesta Yverdon, slabih 80 kilometrov zahodno od švicarske prestolnice Bern, je skupino 14 potnikov in strojevodjo namreč zajel z nožem in sekiro oborožen moški ter jih kot talce zadrževal skoraj štiri ure.

Napadalec naj bi bil 32-letni prosilec za azil iranskega rodu. Enemu izmed potnikov je o napadu uspelo obvestiti policijo, ta je krizo s talci sprva poskusila rešiti miroljubno. Z napadalcem so, ko se je vlak ustavil na postaji Essert-sous-Champvent, stekla pogajanja, delno po telefonskem pogovoru prek whatsappa in s pomočjo prevajalca. Po neuspešnih pogajanjih je policija izkoristila priložnost za posredovanje, ko se je storilec za kratek čas oddaljil od talcev.

Za odvračanje njegove pozornosti so uporabili eksplozivno napravo, nakar je napadalec s sekiro planil na enega od policistov, ta pa ga je ustrelil in ubil. Noben talec ni bil ranjen. »V tej fazi preiskave motivi storilca še niso znani,« je povedal predstavnik policije v kantonu Vaud Jean-Christophe Sauterel.