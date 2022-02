S prodajo lažnih potrdil o cepljenju zoper covid zaslužili več milijonov frankov

Kakor marsikje po svetu so tudi v Švici kriminalci, ki služijo na račun cepljenja zoper covid 19. V kantonu St. Gallen so aretirali po štiri Švicarje in Srbe ter po enega Hrvata in Iračana, rojene v obdobju 1992–2002, zaradi suma prodaje lažnih potrdil o cepljenju. Po poročanju švicarskih medijev so prodali več kot 9000 certifikatov in zaslužili več milijonov frankov. Domnevno naj bi kupci plačevali od 300 do 800 frankov za potrdilo.

Državno tožilstvo kantona St. Gallen izvaja obsežne kazenske preiskave zoper osumljence, ki naj bi delali v testnih centrih in prodajali svoje prijavne podatke za pridobitev potrdil o cepljenju. Številke na potrdilih o cepljenju so preiskovalce pripeljale do ljudi, ki so delali v testnem centru, ne pa v cepilnem centru. Tako so prišli na sled mednarodni kriminalni združbi ponarejevalcev.

Medtem ko se je še decembra govorilo o približno 6000 nezakonito izdanih potrdil o cepljenjih, je tožilka v St. Gallnu v četrtek potrdila, da gre za preiskavo več kot 9000 nezakonito izdelanih potrdil o covidu 19. Sem sodi okoli 8000 cepljenj, zraven pa so potrdila o prebolelosti okužbe s covidom 19, izdanih pa je bilo tudi več nezakonitih potrdila o testiranju. Spletni portal St.Galler Tagblatt poroča, da so doslej aretirali omenjenih 10 ljudi iz štirih držav.

Državno tožilstvo je zoper sedem oseb vložilo zahtevo za preiskovalni zapor, tri osebe pa so še v priporu, je za švicarske medije povedal odgovorni prvi državni tožilec Cristoph Ill (to ni rimska številka 3, temveč priimek ILL; op. p.), ki je dodal, da so opravili več kot 10 hišnih preiskav. Potrdil je tudi, da so nekateri izmed priprtih zaposleni v različnih centrih za testiranje in da gre zlorabo pooblastil za izdelavo potrdila o cepljenju.