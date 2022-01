Prijeli medicinsko sestro, ki je cepila ljudi proti covidu 19: poglejte, kaj je posnela skrita kamera (VIDEO)

Od kar smo dobili cepivo proti covidu 19, smo slišali za številne zgodbe o njem. Stroka trdi, da je cepivo varno, še vedno pa se najdejo tisti, ki menijo drugače. Zato nekateri med njimi iščejo bližnjice, kako do potrdila, da so cepljeni, a brez cepljenja. V Sloveniji smo slišali za zgodbo, ko se je nekdo cepil sedemkrat – dvakrat zase, večkrat pa za druge (naj vas spomnimo, da jih je policija zasačila), iz Italije pa prihaja prav posebna zgodba, saj so medicinsko sestro, ki naj bi cepila proti covidu, posneli, ko je počela nekaj, česar ne bi smela. Če bi vam nekdo to govoril, bi z vso pravico dvomili, a tokrat je policija iz Palerma objavila tudi videoposnetek, ki jasno razkriva, kako je medicinska sestra napolnila brizgo, nato pa jo je še preden je zbodla prejemnico, vsebino izpustila v robček, osebo pa na koncu zbodla z brizgo brez vsebine. Policisti so medicinsko sestro prijeli, ugotovili pa so še, da tudi sama ni prejela poživitvenega odmerka, čeprav je imela potrdilo zanj. Obtožena je ponarejanja uradnih list.