Na temeljnem kazenskem sodišču v glavnem mestu Severne Makedonije so izpeljali pripravljalni narok zaradi uboja mladega hrvaškega rokometaša Denisa Tota, kot prvoobtoženi pa je na zatožno klop sedel 28-letni državljan Slovenije Angelo Gorgievski. Ta naj bi živel na Štajerskem, pred nekaj leti pa je polnil tudi slovenske črnokronistične stolpiče, potem ko je zadet od droge za volanom punta v Mariboru trčil v več avtomobilov, nato pa so ga preiskovalci vpletli tudi v združbo proizvajalcev mamil, za kar ga je pri nas doletela kazen dve leti in pol zapora. Zbili so ga po prepiru v taksiju 27-le...