Rocky ima tudi bolgarski potni list

417 tisoč ponarejenih evrov so zasegli.

Europol je v sodelovanju z bolgarskimi oblastmi in ameriško tajno službo razkrinkal organizirano združbo, ki je ponarejala denar in dokumente: med obsežno operacijo so prijeli več ljudi, ki so sodelovali pri tiskanju evrskih in dolarskih bankovcev v treh bolgarskih mestih.Skupno so zasegli 417.128 ponarejenih evrov v stotakih in petdesetakih ter 356.300 ameriških dolarjev v petdesetakih. Opravili so trideset hišnih preiskav in pregledov vozil, šest ljudi se je znašlo v lisicah. Združba je ponarejala tako denar kot tudi dokumente, predvsem potne liste, osebne izkaznice in vozniška dovoljenja: kakovost svoje izvedbe pa so oglaševali z nadvse prepričljivo ponarejenim potnim listom, ki se je glasil na ime ameriškega zvezdnikaKot so ugotovili preiskovalci, je bil dokument izjemno dobro izdelan, brezhibna je bila tudi večina varnostnih elementov; za sliko so uporabili pravo podobo slovitega igralca, Rocky je tako nevede očitno pridobil tudi bolgarsko narodnost. Kot so pojasnili preiskovalci, so Stallonov potni list našli v domu enega od prijetih v mestu Plovdiv, kjer so ponarejeni dokumenti tudi nastajali, kot kaže, so izdelek kazali zainteresiranim strankam kot vrhunski primerek.Zasegli so številne druge ponarejene dokumente, katerih naročnike bodo poskušali izslediti; glede na količino izdelkov je posel tolpi šel za med, strank jim očitno ni primanjkovalo. Šesterico so obtožili ponarejanja denarja in listin in še nekaterih drugih kaznivih dejanj.