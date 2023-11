Robot delavca zamenjal za škatlo in ga zmečkal do smrti

Robot je v Južni Koreji do smrti stisnil človeka, ker ga ni ločil od škatel s hrano, s katerimi je rokoval, poroča BBC. Nesreča se je zgodila, ko je moški, zaposlen v robotskem podjetju v svojih 40, pregledoval robota.

Robotska roka, ki je človeka zamenjala za škatlo zelenjave, ga je zgrabila in njegovo telo potisnila na tekoči trak ter mu zdrobila obraz in prsni koš, poroča južnokorejska tiskovna agencija Yonhap. Nesrečnika so prepeljali v bolnišnico, a je tam pozneje umrl.

To ni prvi primer v Južni Koreji

Po poročanju Yonhapa je bil robot zadolžen za pobiranje škatel s papriko in njihovo prelaganje na palete. Moški je včeraj pred delom v tovarni za sortiranje paprike v južni provinci Gyeongsang preverjal robotski senzor, je dodala agencija, ki se sklicuje na policijo.

Dela so bila pred tem zaradi težav s senzorjem robota zamaknjena za dva dni. Moški, delavec iz podjetja, ki je izdelalo robotsko roko, je pozno v noč preverjal stroj, da bi ugotovil vzrok težave. V izjavi po incidentu je uradnik Donggoseong Export Agricultural Complex, ki je lastnik tovarne, pozval k vzpostavitvi 'natančnega in varnega' sistema.

Marca je 50-letni Južnokorejec med delom v tovarni avtomobilskih delov utrpel resne poškodbe, potem ko je njegovo telo prav tako ujel robot.