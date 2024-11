Razbita velika kriminalna mreža! V pošiljki banan odkrili pol tone kokaina

V obsežni mednarodni operaciji je bila razbita kriminalna mreža, ki je v Evropo pretihotapila več kot pol tone kokaina, vrednega približno 50 milijonov evrov.

Droga je bila skrita v pošiljki banan, odkriti v pristanišču Ploče na Hrvaškem. Akcija je zajemala več držav Balkana, med drugim Hrvaško, Bosno in Hercegovino ter Srbijo.

Dolgotrajna preiskava in aretacije

Operacija, ki je trajala več let, je 26. novembra 2024 privedla do aretacije desetih osumljencev – enega v Bosni in Hercegovini, enega na Hrvaškem in osmih v Srbiji.

Med prijetimi so tudi vidni člani t. i. Balkanskega narkokartela. Poleg tega so štiri osebe že zaprte, za tri pa so izdani mednarodni nalogi za prijetje.

Med hišnimi preiskavami so policisti zasegli orožje, velike količine streliva, luksuzna vozila, drage ure in več kot 500.000 evrov gotovine. V Srbiji so prijeli tudi osumljenca, ki je bil že iskan zaradi povezave z zloglasno kriminalno skupino Pink Panter.

Podkupovali so carinike

Kokain, zasežen marca 2021 v pristanišču Ploče, je bil skrit v predelani podlagi ladijskega kontejnerja. Preiskava je razkrila, da je kriminalna mreža za namene tihotapljenja podkupila več carinskih uradnikov, da bi se izognila pregledom.

Eden od teh uradnikov je bil aretiran in bo obtožen sodelovanja pri tihotapljenju.

Simbolična fotografija. FOTO: Angela Ponce Reuters

Preiskava je del operacij proti mednarodnim kriminalnim mrežam. Europol je v odgovor na širjenje balkanskih kriminalnih združb ustanovil posebno operativno delovno skupino za boj proti tihotapljenju drog.

Povezana z večjo kriminalno mrežo

V operaciji so sodelovale policijske sile Hrvaške, Srbije in Bosne in Hercegovine, ob podpori Europola in drugih evropskih držav, vključno s Francijo, Belgijo in Nizozemsko. Hrvaška policija je v okviru operacije Virtus II podala kazensko ovadbo proti carinskemu uradniku, ki je omogočil tihotapljenje kokaina.

Razkrita kriminalna mreža naj bi bila povezana z večjo organizacijo, ki v Evropo iz Kolumbije prek Brazilije in Ekvadorja tihotapi večtonske pošiljke kokaina. Ta operacija je le en korak v boju proti organiziranemu kriminalu, ki se z vse večjo uporabo manjših evropskih pristanišč poskuša izogniti policijskemu nadzoru.