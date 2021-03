Psa do smrti pogrizla otroka (4)

Komaj štiriletni deček iz Sente je umrl, potem ko sta ga pogrizla psa, je bilo potrjeno za Telegraf.rs. Tragedija se je zgodila v torek med 20. in 21. uro, po poročanju srbskih medijev sta fanta raztrgala dva psa.



Nesrečnik je bil sprejet na inštitut za zdravstveno varovanje otrok in mladine v Vojvodini, kjer so ga oživljali, a neuspešno. »Otrok je bil sprejet v izredno težkem stanju. Oživljanje žal ni bilo uspešno,« poroča inštitut.



Okoliščine dogodka niso znane, policijska preiskava poteka. Telegraf še navaja, da naj bi šlo za zasebna psa, ter dodaja, da je bil otrok brez nadzora.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: