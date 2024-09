Prizori ognjenega pekla: trčila cisterna z gorivom in tovornjak (FOTO in VIDEO)

V eksploziji cisterne z gorivom, ki je v nedeljo v osrednjem delu Nigerije odjeknila po trčenju s tovornjakom, na katerem so bili potniki in živina, je umrlo najmanj 59 ljudi, so sporočile pristojne lokalne oblasti.

Večino žrtev so že pokopali v skupinskem grobu blizu kraja nesreče

Tiskovni predstavnik državne agencije za upravljanje v izrednih razmerah je povedal, da je število žrtev s prvotnih 48 naraslo na najmanj 59, potem ko so v razbitinah našli še več žrtev, eden od poškodovanih pa je umrl. Meni, da obstaja možnost, da bodo v razbitinah našli še kakšno žrtev. V eksploziji je živih zgorelo tudi 50 glav živine.

Nesreča se je zgodila v nedeljo malo po polnoči, eksplozija pa je ob trčenju zajela obe vozili. Po poročanju britanskega BBC se je razširila tudi na več drugih avtomobilov.

FOTO: - Afp

Eksplozije cistern z gorivom so v Nigeriji, eni največjih proizvajalk nafte na celini, pogoste, saj so ceste v državi slabo vzdrževane. Po podatkih nigerijskega zveznega urada za cestno varnost so bile samo v letu 2020 cisterne za gorivo udeležene v več kot 1500 prometnih nesrečah s preko 500 smrtnimi žrtvami in več kot 1000 poškodovanimi, na svoji spletni strani navaja ameriška televizija CNN.

FOTO: - Afp