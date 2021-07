Boksarjevo truplo našli na plaži v Dubaju

Veliko Britanijo je pretresla smrt 29-letnega boksarja, čigar truplo so našli na eni izmed dubajskih plaž. Sin nekdanjega svetovnega prvaka v srednji in supersrednji kategoriji po verziji WBOse je v Dubaju večera odpravil na večerjo s svojim boksarskim prijateljem. »Zadnje, o čemer je govoril, je bilo, kako je vesel, da je dobil sina. Bil je povsem predan novi vlogi očeta in moža.«Ko sta povečerjala, je Sebastian dejal, da ima čez dve uri sestanek, pred tem pa da bo odšel malo plavat. Anthony je še dejal, da je takoj vedel, da je nekaj narobe, ko prijatelj nato ni dvigoval telefona. »Dva dni nisem spal, vedel sem, da je nekaj narobe. Ko so mi povedali, nisem mogel verjeti.«Kamere so Sebastiana posnela, kako je odložil svojo torbo na plaži in okoli 18.30 v sredo odšel v vodo. Naslednje jutro so na plaži pred hotelom opazili truplo. Vzrok za smrt še ni znan.