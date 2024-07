Nove podrobnosti grozljivke v Daruvarju: Vsak dan je sedel pred trgovino in pil

Zločin iz Daruvarja je pretresel vso Hrvaško. Krešimir Pahoki (51) je v ponedeljek, 22. julija, nekaj po 10. uri prišel v Dom starejših in nemočnih občanov Vianey na Mažuranićevi ulici v Daruvarju, da bi plačal račun za svojo mamo, ki v tem domu biva že približno 10 let.

Potem ko je prišel na dvorišče in po krajšem pogovoru z lastnico Ano Ivandekić, je najprej pokončal svojo mamo in negovalca Damirja F. Da je bila tragedija še večja, mladi negovalec tisti dan sploh ne bi smel delati, a je vseeno prišel v službo namesto sodelavke, ki je bila na morju, poroča MojPortal.

Motiv za kaznivo dejanje je bil najverjetneje denar.

»Šel je naravnost po hodniku in streljal s pištolo. Imel je osem nabojev in vse je izstrelil v ljudi pred seboj. Tri ženice so takoj umrle, ena pozneje v virovitiški bolnišnici. Lastnikov zet in medicinska sestra sta najprej zlezla pod posteljo, ko sta poskusila zbežati skozi okno, pa je zadel še njega. Po stropu, stenah je bila kri, pravi pokol. Groza,« je dejal prebivalec Daruvarja.

V kavarni povedal, da je moril

Po zločinu je morilec odšel v bližnjo kavarno, odložil pištolo na mizo in natakarici povedal, da je ubil osem ljudi. Natakarica je ljudem rekla, naj zapustijo kavarno, in poklicala policijo.

Sedem ranjenih so prepeljali v bližnje bolnišnice, eden je kasneje umrl zaradi hudih poškodb. Hudo šokirane preživele uporabnike doma so prepeljali v veteranski center Daruvar, kjer so jim zagotovili vso možno medicinsko pomoč in oskrbo.

Vsi so vedeli, da ima pištolo in jo hrani pod blazino, nihče pa ni storil ničesar.

Po trenutno dostopnih podatkih je bil motiv za kaznivo dejanje najverjetneje denar. Strelec, upokojeni vojaški policist, je imel namreč okoli 780 evrov pokojnine, pokojnino je prejemala tudi njegova mama, a ker njena ni zadoščala za bivanje v domu, je moral preostanek plačati on.

Lastnica doma Ana Ivandekić naj bi ga te dni poklicala, da bi ga opozorila, da ni plačal doma za svojo mamo, kar bi moral storiti v začetku meseca.

Denar porabil za alkohol

»To mu ni ustrezalo, ker je svojo pokojnino verjetno že porabil za alkohol. Vsak dan je sedel pred tisto trgovino v Donjem Daruvarju in pil. Vsi so vedeli, da ima pištolo in jo hrani pod blazino, nihče pa ni storil ničesar. Slišal sem, da je tudi prodajalki vtaknil pištolo v usta. Ne vem, ali je to prijavila policiji. Nekega znanca je pred mesecem udaril s steklenico piva po glavi, moški je s hudimi poškodbami končal v bolnišnici. Takšen je bil,« je ogorčen Daruvarčan.

Dom starejših, v katerem je morilec zagrešil hud zločin. FOTO: Zeljko Puhovski Cropix

Kakšen odnos sta imela morilec in njegova mati, ve samo on. Na dom je prihajal le plačat račun, pogosto ga je klicala po mobitelu, da bi govorila z njim, pa tudi prosila, naj ji prinese kakšno stvar. Vendar naj bi mu šlo to strašno na živce, zato ji običajno ni prinesel ničesar.

»V bistvu se je mati borila, da bi ga sploh dobila na telefon. In danes je prišel in jo ubil,« pravi uslužbenec doma.

»Ubiti so bili nedolžni ljudje. Ljudje moji, pobil je 80, 90 let stare babice, ki slabotne ležijo v postelji. Takega konca si res niso zaslužile,« pravijo sogovorniki.