Pri samostanu se je zrušil viseči most: dve osebi omahnili v smrt

Pri samostanu Jovanje na jugozahodu Srbije se je danes zrušil viseči most, pri tem pa sta umrli najmanj dve osebi. Gre za ženski srednjih let. Nesreča se je zgodila dopoldne, ko je bilo na mostu več deset ljudi, ki so nameravali obiskati samostan.

Dvanajst ljudi je poškodovanih, prepeljali so jih v bolnišnico v Čačku. Trije ljudje so utrpeli hujše poškodbe, ena oseba se zdravi na intenzivni negi, so povedali v bolnišnici.

Po navedbah srbskih medijev so vsi ljudje, ki so padli v reko, turisti iz Republike Srbske, srbske entitete v Bosni in Hercegovini.