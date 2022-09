Preživel pike več kot 20.000 čebel

Hotel je pomagati prijatelju, pa bi skoraj umrl: pravzaprav je čudež, da je preživel, še vedno ne morejo verjeti zdravniki, ki so rešili življenje mladeniču, potem ko ga je napadlo več kot 20.000 čebel!

Prek spleta zbirajo denar za zdravljenje.

Austin Bellamy je v ameriški zvezni državi Ohio obrezoval limonovec, a je pri tem spregledal čebelji panj ter naravnost zarezal vanj. Iz njega se je nenadoma zapodil roj več kot 20.000 žuželk: napadle so ga t. i. afrikanizirane čebele, križanke med evropsko in afriško čebelo, ter ga neprizanesljivo popikale, mnoge pa so mu, medtem ko je panično vpil na pomoč, poletele kar v usta, tako da jih je približno 30 celo pogoltnil. Austina se sploh ni videlo, bil je kot pokrit s črno odejo, je še vedno pretresena njegova mati Shawna Carter. Zdravniki so jo sicer pomirili, da bo sin preživel in po vsej verjetnosti tudi povsem okreval, pohvalili pa so hitro ukrepanje reševalcev, ki so mladeniča odrešili napadalk pod drevesom in mu takoj zagotovili potrebno pomoč ter ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Tam so Austina priklopili na ventilator, nekaj dni je preživel tudi v umetni komi. Družina zdaj prek spleta zbira denar za zdravljenje, ki bo drago in dolgotrajno; več kot dan so potrebovali, da so z njega samo odstranili vse čebele.