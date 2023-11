Pretresljiv dogodek na meji med Slovenijo in Hrvaško

V nedeljo so iz reke Kolpe v mestu Pravutina na območju Občine Žakanje našli mrtvega neznanega moškega, je javnost obveščala karlovška policija. Po dogodku nedaleč stran od slovenske meje policija preiskuje vse okoliščine dogodka, identiteto moškega, obdukcija pa bo razkrila vzrok smrti.

Pred dnevi smo poročali o truplu, ki so ga potegnili iz Kolpe na slovenski strani. Policija je tako v petek sporočila, da so pokojno osebo najprej opazili sprehajalci, ki so na pomoč poklicali policiste. Znakov nasilja na truplu niso odkrili, ocena zdravnice pa je, da je bilo v vodi verjetno že teden ali dva.

