Preobrat v primeru posilstva 18-letnice: niso potrdili suma, da je aretirani storilec

Mladeniča, ki ga je splitska policija v torek prijela zaradi suma, da je v nedeljo ponoči s kovinsko palico napadel in nato posilil 18-letnico v Splitu, so izpustili, saj niso ugotovili njegove krivde, je danes potrdila splitska policija. Storilca še naprej iščejo.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v torek dejal, da je policija osumljenca prijela. Iz splitske policije pa so danes sporočili, da niso potrdili suma, da je aretirani storilec kaznivega dejanja in so ga zato po 24 urah izpustili, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Napad na 18-letnico se je zgodil v nedeljo okoli 3. ure zjutraj v Splitu. Žrtev je pomoč poiskala v splitski bolnišnici, kjer so ji nudili zdravniško pomoč. Ima zlomljeno zapestje in lažje poškodbe na glavi.

Policija je takoj začela iskanje storilca, objavila pa je tudi posnetek nadzorne kamere iz središča mesta, na katerem je domnevni osumljenec.