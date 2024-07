Preobrat: Albanka, ki je ubila brata in sestro, ostaja v priporu, sledi pa tole

Albanska državljanka Klevisa Ymeri, ki je aprila povzročila prometno nesrečo, v kateri sta umrla brat in sestra Đerek, ostaja v preiskovalnem priporu, je odločilo dubrovniško županijsko sodišče.

Tiskovni predstavnik dubrovniškega občinskega sodišča Vlaho Bošković je povedal, da je dubrovniško županijsko sodišče delno spremenilo odločitev prvostopenjskega sodišča, navaja Jutarnji list.

Pokojna brat in sestra. FOTO: Zaslonski Posnetek, Facebook

»Sklep se spremeni tako, da se odpravijo zavarovanje in varstveni ukrepi, sklep pa se potrdi v delu, v katerem se zoper obdolženko določi preiskovalni pripor. Odločba je zdaj pravnomočna, sodišče pa jo bo preverjalo vsaka dva meseca oziroma podaljšalo pripor. Zdaj je v teku potrditev obtožnice, ki je predvidena čez nekaj dni. Ko je to potrjeno, se zadeva predloži sodišču prve stopnje. Prvi narok bo razpisan urgentno in sodilo se bo po nujnem postopku,« je povedal Bošković.

Brat in sestra Stjepan (21) in Katarina (19) Đerek sta 9. aprila 2024 izgubila življenje v prometni nesreči med Dubrovnikom in Slanim, ki jo je povzročila Klevisa Ymeri (29). Povzročiteljico so prijeli takoj po odpustu iz dubrovniške bolnišnice in ji odredili enomesečni pripor, ki so ga medtem podaljšali.