Občani zaprli jadransko magistralko: Besni so, ker je Albanka, ki je ubila brata in sestro, na prostosti (VIDEO)

9. aprila okoli 20.40 je Klevisa Ymeri z vozilom slovaških registrskih tablic prehitevala vozilo pred seboj in pri tem čelno trčila v nasproti vozeče vozilo, ki ga je vozil 21-letni Stjepan Đerek. Stjepan in Katarina sta umrla na kraju, Ymerijeva pa se je lažje telesno poškodovala. Aretirali so 11. aprila, ko so jo odpustili iz bolnišnice, 12. aprila pa so jo premestili v preiskovalni pripor.