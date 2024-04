Albanska vplivnica, odgovorna za smrt brata in sestre, z BMW-jem drvela 170 na uro?!

Nesrečo na jadranski magistrali pri Dubrovniku, v kateri sta umrla Stjepan (21) in Katarina (19) je povzročila albanska državljanka Klevisa Ymeri (29). Do nesreče je prišlo, ko je Albanka prehitevala vozilo pred seboj in čelno trčila v vozilo, ki je pripeljalo nasproti in v katerem sta bila brat in sestra. Po neuradnih informacijah je peljala s terenskim beemvejem kar 170 kilometrov na uro.

Klevisa je bila v nesreči hudo poškodovana, utrpela je poškodbe trebušne stene, zaradi česar so jo zadržali v bolnišnici. V bolnišnici je bila pod policijskim nadzorom, po odpustu pa so jo policisti pridržali zaradi povzročitve prometne nesreče s smrtnim izidom. Dubrovački dnevnik poroča, da je bil zoper njo odrejen enomesečni pripor.

Albanska državljanka je s hitrostjo skoraj 170 km/h vzela dve življenji. FOTO: Facebook

Po strašni nesreči so med 10. in 13. aprilom v občini Gradec razglasili dneve žalovanja. Zastave so spustili na pol drogov, v kavarnah so ugasnili glasbo. Do nesreče naj bi prišlo, ko je 19-letnico brat pobral v šoli, kjer se je šolala za medicinsko sestro. Bila sta na poti proti domu, a do tja nista nikoli prišla.

Ymeri je sicer znana albanska vplivnica, ki ima na družanem omežju Instagram več kot 13.000 sledilcev, na Tik Toku pa 33.000. Njeni profili so trenutno deaktivirani, a pred nesrečo je na njih rada razkazovala svoj luksuzni način življenja. Objavljala je fotografije s potovanj, pregrešno draga dizajnerska oblačila in dodatke. Pogosto je tudi pozirala ob beeveju, s katerim je povzročila grozno prometno nesrečo.