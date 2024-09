Predčasno izpuščen iz zapora, še isti dan spolno napadel žensko: »Enostavno nismo imeli druge izbire«

Moški, ki je bil izpuščen iz zapora v skladu s shemo predčasne izpustitve britanske vlade, naj bi istega dne spolno napadel žensko. Moški je bil izpuščen zaradi političnega programa vlade, katerega namen je zmanjšati prezasedenost zaporov, ki je bil uresničen prvi dan izvajanja, v torek. Tako so ta dan že zgodaj zjutraj iz zaporov po vsej Angliji in Walesu izpustili okoli 1750 zapornikov. Glede na sodne dokumente je moški na dan, ko so ga izpustili iz zapora, ponovil kaznivo dejanje v jugovzhodnem mestu Sittingbourne. Pozneje so ga aretirali na drugem naslovu v južnem Londonu in vrnili v zapor. V četrtek so ga privedli na sodišče zaradi obtožb spolnega napada, so navedli britanski mediji.

Niso imeli izbire ...

»Enostavno nismo imeli druge izbire. Prisiljeni smo bili uvesti izredne ukrepe, kar pomeni, da nekatere zapornike izpustimo tedne ali mesece predčasno, vendar smo uvedli stroge pogoje za izpustitev. In čeprav ne moremo komentirati podrobnosti posameznega primera, tisti, ki kršili pogoje izpusta na prostost ali storili nova kazniva dejanja, bodo kaznovani,« je dejal tiskovni predstavnik ministrstvo za pravosodje.

Politika zahteva, da se delež kazni, ki jo morajo zaporniki prestati za zapahi, začasno zmanjša s 50 odstotkov na 40 odstotkov, medtem ko nekateri kritiki opozarjajo, da so zapori potisnjeni na »točko zloma«.

Kdo je lahko predčasno izpuščen?

Prestopniki, ki prestajajo manj kot štiri leta kazni za nasilna kazniva dejanja, vključno z umorom, so med tistimi, ki so upravičeni do izpustitve v skladu z vladnim programom. V skupino kandidatov za predčasni izpust so vključeni tudi obsojeni za druga kazniva dejanja, kot je grožnja z ubojem ali povzročitev telesnih poškodb. Iz programa predčasne izpustitve niso bili izključeni niti izgredniki, ki so letos poleti sodelovali na protestih.

Teroristi in spolni prestopniki so popolnoma izključeni iz programa in nimajo možnosti predčasne izpustitve.