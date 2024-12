Pred umorom si je privoščil kavo

V sredo zgodaj zjutraj po lokalnem času je pred hotelom Hilton na 6. aveniji nedaleč od Centralnega parka in Rockefellerjevega centra, kjer so se v sredo pripravljali na svečan prižig luči na ogromnem božičnem drevesu, za zdaj še neznani storilec s pištolo ustrelil in ubil 50-letnega izvršnega direktorja zdravstvene zavarovalnice UnitedHealthcare Briana Thompsona. Bil je na čelu ene največjih zdravstvenih zavarovalnic v ZDA.

Thompson je zgodaj zjutraj po krajevnem času prispel do hotela Hilton sredi Manhattna na konferenco, nakar je do njega stopil moški, skrit za masko, ga ustrelil v hrbet in zbežal. Thompsona so prepeljali v bolnišnico, tam so potrdili njegovo smrt, strelec pa je najprej peš, nato pa s kolesom pobegnil s prizorišča. Priče so storilca opisale kot belca. Preiskava že poteka, policija pa za zdaj ne želi ugibati o motivu – razen da je najverjetneje šlo za načrtovan napad. Strelca so posnele varnostne kamere.

Morilec se je skrival za masko. FOTO: Afp

Policija je posnetke objavila in javnost zaprosila za pomoč pri iskanju strelca, ki si je pred zločinom glede na posnetke varnostne kamere privoščil kavo v bližnjem Starbucksu.

Tudi tam je bil zamaskiran in policija še vedno ne pozna niti motiva za zločin, je dejala policijska komisarka Jessica Tisch. S kolegi je na novinarski konferenci dejala, da kaže, da je bil umor naklepen in izveden profesionalno.

Policija storilca išče s helikopterji, droni in psi, za informacije, ki bi pripeljale do aretacije, pa je razpisala nagrado 10.000 dolarjev (9497 evrov).

Policisti o motivu še ne želijo ugibati.

Žena umorjenega Paulette Thompson je za televizijo NBC povedala, da so možu nekateri grozili. O podrobnostih ni govorila, vendar je namignila, da so bile grožnje morda povezane s poravnavo stroškov za zdravljenje.

UnitedHealth je imel v Hiltonu letno srečanje z vlagatelji, Thompson, ki je iz Minnesote, pa se je tja odpravil peš iz drugega bližnjega hotela.

UnitedHealthcare je največji ponudnik programov zdravstvenega zavarovanja za starejše v ZDA, sodeluje tudi z delodajalci pri zavarovanju zaposlenih in z državami pri zavarovanjih za revne. V tretjem četrtletju leta je imel 100,8 milijarde dolarjev prihodkov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.