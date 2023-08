Pred šolo v Srbiji ubita dva mladeniča

V sinočnjem streljanju pred eno od novosadskih osnovnih šol sta umrla dva mladeniča, pišejo srbski mediji. N. Š. (19) je umrl na kraju dogodka, hudo ranjeni M. M. (20) pa je pozneje preminil v bolnišnici.

Po pisanju Blica naj bi šlo za spor med navijaškima skupinama.

Policisti so aretirali štiri osumljene: N. L. (23), D. D. (24), O. R. (21) in B. G. (26). Eden od njih naj bi streljal na fanta, ki sta umrla. 20-letnika, ki je umrl v bolnišnici, naj bi ustrelil v glavo.

Zgodila sta se dva primera streljanja.

Prvi se je zgodil okoli polnoči. Reševalci so na kraju dogodka našli hudo ranjenega mladeniča, ki je zaradi hudih poškodb glave kmalu umrl v bolnišnici.

Naslednji klic so reševalci prejeli nekaj minut do enih, policija je na kraju dogodka našla še enega mladeniča. Pri 19-letniku so lahko le še potrdili smrt.

Nova.rs piše, da je policija sinoči izvedla obsežno akcijo.