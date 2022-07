Groza na poročnem slavju

Čeprav po vsem svetu opozarjajo, da je zaradi hude vročine in suše za izbruh požara dovolj že po nemarnem odvržen cigaretni ogorek, neprevidno kurjenje listja ali odpadnega vejevja, pa nekateri ljudje na to ne pomislijo in se obnašajo malomarno.

In v bližini nemškega mesta Stuttgart se je zgodil požar, ki si ga bodo udeleženci poročnega slavja zapomnili za vedno – a ne po lepem, temveč po kaotičnem bežanju z njega.

Kot je poročala nemška agencija DPA, se je v mestu Gammertingen v zvezni deželi Baden-Württemberg na jugozahodu Nemčije v požaru v prodajalni pnevmatik na jugozahodu Nemčije, kjer je lastnik praznoval svojo poroko, lažje poškodovalo pet ljudi. Čeprav pristojne službe razloge zanj še vedno preiskujejo, je zelo verjetno, da ga je povzročil ognjemet, ki je bil del poročnega slavja.

Goreli so pnevmatike in vozila.

V paniki, ki je sledila izbruhu ognja, so morali četverico odpeljati v bolnišnico zaradi suma zastrupitve z dimom, eden od svatov pa se je poškodoval pri padcu med begom s požarišča.

Povzročene škode sobotnega požara tamkajšnja policija v nedeljo še ni mogla natančno oceniti, ocenjuje pa jo na več milijonov evrov. Goreli so namreč pnevmatike, deli skladišča in vozila, plameni pa naj bi zajeli tudi plinske jeklenke. Na vrhuncu divjanja zubljev velikih razsežnosti je bilo v gašenje vključenih kar 380 gasilcev, še navaja nemška agencija.