Poslovni sestanek, ki je šel narobe: Slovenca je Hrvat nalomil

Hrvaška policija je kazensko ovadila 34-letnega Hrvata, ki je z udarci v glavo hudo poškodoval 35-letnega Slovenca. Z njim se je po navedbah policije sprl med poslovnim sestankom na območju Liburnije, besedni spor pa je prerasel v fizični obračun.

Dobil več udarcev v glavo

Policija je kazensko ovadbo zaradi povzročitve hudih telesnih poškodb vložila po končani kriminalistični preiskavi, so sporočili iz primorsko-goranske policijske uprave.

Policija sumi, da se je Hrvat s Slovencem sprl pred dvema dnevoma. Najprej se je z njim sprl verbalno, nato pa ga je fizično napadel in pri tem večkrat udaril v glavo. Poškodovanemu Slovencu so nudili zdravniško pomoč in ugotovili hudo telesno poškodbo. Napadalec je pristal v priporu.