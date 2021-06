Posiljena v stanovanju Airbnb, plačali bodo visoko odškodnino

Airbnb oddaja stanovanja, hiše... FOTO: Dado Ruvic Reuters

Priljubljena aplikacija za oddajanje stanovanj, apartmajev in hiš Airbnb, ki se je v zadnjih letih močno prijela po svetu ter je popularna med turisti, naj bi po poročanju Bloomberg News plačala 5,7 milijona evrov odškodnine zaradi posilstva uporabnice Airbnb.Kot pišejo naj bi na silvestrski večer leta 2015 Avstralka skupaj s prijatelji prevzela ključe stanovanja v bližnji trgovini. Poročilo pravi, da je osumljenec pred oddajo ključev naredil kopijo le-teh in tudi vstopil v stanovanje. Popotnica se je v stanovanje vrnila kmalu po polnoči, 24-letni Junior Lee pa naj bi se skril v kopalnici. Avstralko naj bi napadel in posilil. Na sodišču se je sicer zagovarjal, da ni kriv, a ostaja v priporu.Po omenjenem dogodku je Airbnb-jeva ekipa za varnost poklicala policijo, žrtev pa nastanila v hotel. Airbnb je prav tako plačal določen stroške, kot denimo prihod žrtvine mame iz Avstralije. Poravnava v višini več milijonov evrov naj bi določala, da žrtev ne toži Airbnb ali lastnika stanovanja, kjer se je zgodil incident.Po incidentu Airbnb ni okrepil varnostnih protokolov za ključe, še vedno ne zahteva, da čakajo goste v zaklenjenem trezorju ali da za vsak obisk zamenjajo kodo vrat. Je pa Airbnb ponudil gostiteljem, ki oddajoa stanovanja, določene popuste za pametne ključavnice in detektorje zvoka.