Porast napadov morskih psov: pogostost primerov smrti letos nekoliko zaskrbljujoča

Po vsem svetu so lani zabeležili 10 smrtnih žrtev zaradi neizzvanih napadov morskih psov, kar je precej več od povprečja v prejšnjih petih letih, kaže zbirka podatkov o napadih morskih psov, ki jo hrani univerza na Floridi. Raziskovalci ob tem poudarjajo, da ima človek še vedno več možnosti, da zadane na loteriji, kot da ga napade morski pes.

14 napadov morskih psov s smrtnim izidom

Raziskovalci na floridski univerzi so v ponedeljek objavili posodobljeno zbirko podatkov, ki kaže, da so lani po vsem svetu zabeležili 14 napadov morskih psov s smrtnim izidom, pri čemer so jih deset uvrstili v kategorijo neizzvanih napadov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Neizzvan napad pomeni, da je morski pes ugriznil človeka v svojem naravnem bivalnem okolju, ne da bi ga človek izzval. Izzvan napad opisuje dogodek, ko človek sproži interakcijo, torej posega v prostor morskega psa. Do teh navadno pride, ko potapljači nadlegujejo živali in se jih poskušajo dotakniti ter ob ribolovu.

To pomeni znatno povečanje v primerjavi s povprečjem med letoma 2018 in 2022, saj je bilo v tem obdobju povprečno zabeleženih šest neizzvanih napadov na leto.

Večina napadov se je zgodila v ZDA in Avstraliji

Poročilo floridskih raziskovalcev kaže še, da je bilo v letu 2023 zabeleženih 69 neizzvanih in 22 izzvanih ugrizov morskih psov.

»To je v mejah običajnega števila ugrizov, medtem ko je pogostost primerov smrti letos nekoliko zaskrbljujoča,« je dejal vodja programa za raziskovanje morskih psov pri floridskem naravoslovnem muzeju Gavin Naylor.

Večina napadov se je zgodila v ZDA in Avstraliji, pogoste žrtve so bili zlasti plavalci in deskarji na vodi. Raziskovalci na floridski univerzi ob tem poudarjajo, da je verjetnost ugriza morskega psa še vedno zelo nizka - v povprečju ima človek več možnosti, da zadane na loteriji, kot da ga napade morski pes.