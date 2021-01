Posnel trenutek, ko je pri 150km/h čelno trčil (VIDEO)

@velagic_171 Saobraćajna nesereća u Sandžaku

Telefon in volan ne sodita skupaj, to je gotovo jasno vsakemu odgovornemu vozniku. Kot kaže pa to ni jasno temu vozniku, ki je med dirkanjem v neugodnih in zasneženih razmerah, v roki držal telefon in snemal, kako hitro drvi po cestah. Posnel je tudi usodni trenutek, ko je čelno trčil v vozilo, ki mu je pripeljalo naproti.V trenutku trka se je na posnetku vse stemnilo, nato pa je sledil strašen trenutek, ko so ponesrečenega voznika potegnili iz izmaličene pločevine in ga prestavili na nosila. Kako hude poškodbe oziroma ali je voznik sploh preživel tako silovit trk, ni znano.