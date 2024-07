Policijska akcija v okolici notranjega ministrstva, oborožen moški se je približal zapornici

Srbska policija je pred stavbo ministrstva za notranje zadeve v Beogradu v ponedeljek pridržala 56-letnega moškega, ki je v nahrbtniku nosil samostrel in puščice, je sporočil notranji minister Ivica Dačić. V Srbiji sicer še vedno velja stanje visoke pripravljenosti, ki so ga izdali po sobotnem napadu pred izraelskim veleposlaništvom.

S srbskega ministrstva za notranje zadeve so v ponedeljek sporočili, da se je 56-letni moški približal zapornici pred stavbo ministrstva in po ukazu, naj se ustavi, v naglici odšel. Policisti so ga dohiteli, v njegovem nahrbtniku pa so poleg samostrela in sedmih puščic našli več nožev in kozarec s petardami.

Moški je ob aretaciji po navedbah policije trdil, da ga preganjajo mafija in tajne službe. Kot so še pojasnili pri ministrstvu za notranje zadeve, osumljenec ni na seznamu skrajnežev, minister Ivica Dačić pa je izjavil, da bo o nadaljnjih ukrepih odločilo državno tožilstvo.

Policist napadalca v samoobrambi ubil

V Srbiji so po sobotnem napadu, ki ga je s samostrelom izvedel 25-letni moški, izdali rdeče varnostno opozorilo. Policist je napadalca, potem ko ga je ta zadel s samostrelom, v samoobrambi ubil, sam pa uspešno okreva v bolnišnici.

Napad naj bi bil domnevno povezan z islamskimi skrajneži, policija pa je od sobote izvedla več deset hišnih preiskav in priprla dva moška iz skrajno islamistične vahabitske skupnosti.

Srbski premier Miloš Vučević je danes za televizijo Blic napovedal, da bo rdeče opozorilo veljalo še nekaj časa, in pojasnil, da varnostne službe delajo na odkrivanju skrajnih verskih organizacij. Poudaril je, da njihove dejavnosti niso usmerjene proti nobeni etnični ali verski skupini, pripadnikom muslimanske vere pa je sporočil, naj se ne počutijo ogrožene.