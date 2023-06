Policija vdrla v avtošole: aretirali naj bi okoli dvajset ljudi

V policijski akciji so prijeli okoli dvajset ljudi iz zagrebških avtošol, ki naj bi bili osumljeni kaznivih dejanj, povezanih s korupcijo.

Tako naj bi dve podjetji poklicnim voznikom izdajali vozniška dovoljenja, čeprav pred tem niso opravili potrebnega usposabljanja, navajajo hrvaški mediji.

Za tovrstna nezakonita dejanja so zaračunali več sto evrov. Poleg lastnikov podjetij so osumljeni tudi posredniki, ki so našli voznike, zainteresirane za nakup lažnih potrdil.

