Policija preiskuje vrtec in starše: 4-letnik pobegnil iz vrtca in kradel

Štiriletni otrok je v nepoznanih okoliščinah pobegnil iz vrtca v trgovino, v kateri je ukradel izdelke za sedem evrov. Zgodilo se je v Wittenbergu v Nemčiji, kjer so ob izginotju sprožili veliko policijsko preiskavo.



Našli so ga zaposleni v trgovini, kako krade: tri sladolede, žvečilne gumije, FFFP2 in medicinsko masko. Ko so dečka odpeljali domov, se je izkazalo, da bi moral biti ves čas v vrtcu. Od tam je zjutraj pobegnil.



Policija je sprožila preiskavo v vrtcu in nad skrbniki, saj naj bi opustili svoje dolžnosti. Ni namreč jasno, kako je lahko pobegnil iz vrtca in prišel do trgovine, ki je kar kilometer oddaljena od vrtca.

