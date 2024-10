Poglejte specialce na delu: aretirali tolpo preprodajalcev, našli pet kilogramov kokaina (VIDEO)

Policisti hrvaškega urada za zatiranje korupcije in organiziranega kriminala so na podlagi evropskega naloga za prijetje iz Zvezne republike Nemčije v sodelovanju z nemško policijo opravili kriminalistično preiskavo zaradi suma storitve kaznivih dejanj s področja zlorabe mamil na območju obeh držav.

51, 57 in 44. letnik so končali v priporu

V okviru kriminalistične preiskave so policisti tako na območju Zagreba prijeli dva hrvaška državljana, stara 51 in 57 let, ki sta osumljena, da sta kot vodilna člana hudodelske združbe sodelovala pri organiziranju tihotapljenja mamil. Ugotovljeno je bilo, da je 44-letni državljan Srbije v Nemčiji od neznane osebe nabavil večjo količino kokaina in marihuane, ki ju je nato kot kurir prepeljal na Hrvaško za nadaljnjo prodajo na trgu mamil.

Policisti so tako okoli 4. ure zjutraj na avtocesti A2 pri Zaprešiću ustavili osebno vozilo nemških državnih registrskih oznak, ki ga je vozil 44-letnik..

Opravili so preiskavo vozila, v katerem so našli pet paketov s skupno več kot petimi kilogrami kokaina in šest paketov marihuane v skupni teži 118 gramov.