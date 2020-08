Po trčenju jih je odbilo 50 metrov stran: deklici (5 in 9) umrli na kraju

V prometni nesreči, ki se je v ponedeljek okoli 18.30 zgodila na cesti med Maslenico in vasjo Zaton Obrovački v okolici Zadra sta na kraju umrli deklici, stari pet in devet let, njun oče in še ena deklica pa sta huje poškodovana, a njuni življenji nista ogroženi.



Po prvih podatkih sta trčili dve vozili. V audiju je bil oče, ki se je z deklicami iz Gračaca vračal s kopanja, v fiatu, ki je imel zagrebške registrske oznake, pa voznik in sovoznik, ki nista utrpela poškodb.



Policija okoliščine nesreče še preiskuje, po neuradnih informacijah pa naj je najverjetneje ne bi zakrivil oče. HRT poroča, da se je z vzporedne ceste vključeval na glavno, ko naj bi mu fiat odvzel prednost. Voznik fiata (54) ni bil pod vplivom alkohola.



»Prizor je bil grozljiv. Fiat punto je stal sredi ceste in ni bil videti toliko poškodovan kot drugi avtomobil, ki je bil prevrnjen na streho. Po tem, kar sem videl, bi rekel, da je od mesta trčenja poletel 50 metrov,« je za 24sata.hr povedala priča.