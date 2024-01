Po protivladnem protestu izbruhnilo nasilje, umrlo najmanj 15 oseb (VIDEO)

Na Papui Novi Gvineji je po protivladnem protestu skupine vojakov, policistov in zaporniških paznikov izbruhnilo nasilje. V izgredih je umrlo najmanj 15 ljudi, jezna množica pa je zažigala stavbe in uničevala trgovine. Premier Papue Nove Gvineje James Marape je napovedal, da bo zatrl brezvladje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V sredo so varnostne sile protestirale zaradi težav s plačami, protestom pa so se kmalu pridružili še drugi nezadovoljni državljani in izbruhnilo je nasilje. Ljudje so vdirali v trgovine in jih plenili ter zažigali stavbe in avtomobile. V nekaj urah so se izgredi razširili tudi v mesto Lea okoli 300 kilometrov severneje.

Premier se je danes opravičil državljanom in zagotovil, da izbruhov brezvladja ne bodo tolerirali. »S kršenjem zakonov ne bodo dosegli ciljev,« je dejal.

Policija je potrdila, da je v nasilju umrlo najmanj 15 ljudi. V največji bolnišnici so zaradi strelnih ran sprejeli 25 ljudi, šest pa jih je utrpelo poškodbe z noži.

Do četrtka zvečer po krajevnem času so se razmere v državi pretežno umirile, še piše AFP.

Izrgedi po protestu v Port Moresby. FOTO: Mackenzie Waide Mackenzie Waide Via Reuters