Po obisku policije družina skočila v smrt

V švicarskem resortu v Montreuxju je pred dnevi iz sedmega nadstropja stanovanjskega bloka skočilo pet oseb. Štiri osebe so umrle, ena pa je v komi. Preiskava kaže, da naj bi skočili en za drugim.

Žrtve so 40-letni moški, njegova leto starejša žena, njena sestra dvojčica in osemletna hči. Sin, 15, je padec preživel, vendar je v komi.

Policija je izključila možnost, da bi bila v trenutku groze v stanovanju prisotna še druga oseba ali več teh.

Na balkonu so našli manjšo lestev, na kraju pa ni bilo nobenih znakov boja, priče pa pred tem niso slišale nobenih nenavadnih zvokov, ki bi prihajali iz njihovega stanovanja ali balkona.

Družina naj bi se od začetka pandemije koronavirusa močno založila s hrano, zanimale pa so jih teorije zarot in preživetja. Edina, ki je zapuščala stanovanje, je bila sestra dvojčica, sina pa so šolali doma.

Dogodek se je zgodil potem, ko so na domu dobili obisk policije. V četrtek zjutraj ob 6.15 so policisti potrkali na vrata družine, saj so želeli več podatkov o šolanju 15-letnika. Glas z druge strani vrat je vprašal, kdo je. Policista sta se predstavila, vendar je sledil molk, zato sta odšla. Slabo uro kasneje je pet oseb v razmaku nekaj minut umrlo pri padcu z balkona. Policija meni, da je družina to storila iz strahu pred vmešavanjem oblasti v njihovo življenje, poroča The New York Time.