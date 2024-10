Po nasilni smrti župana pod policijsko zaščito 50 ljudi (VIDEO in FOTO)

V Avstriji se nadaljuje iskanje 56-letnega Rolanda Drexlerja, osumljenega, da je v ponedeljek v kraju Mühlviertel v Zgornji Avstriji ustrelil in ubil dva človeka, eden od njiju je bil župan občine Kirchberg ob der Donau Franz Hofer.

»Domnevati moramo, da je moški, ki ga iščemo, zelo zelo nevaren,« je danes na tiskovni konferenci dejal namestnik direktorja avstrijske državne policije Rudolf Keplinger. Policija namreč domneva, da je Drexler, ki naj bi bil lovec, pobegnil oborožen.

FOTO: Daniel Bayer Afp

FOTO: Matthias Lauber Afp

Policijsko zaščito je prejelo 50 ljudi, ki so osumljencu blizu. Policija jih je premestila na varne lokacije. Med njimi so morebitne žrtve iz lovske skupnosti, pa tudi družina župana Hoferja. Poteka obsežna iskalna akcija. Poleg velikega kontingenta policistov so od davi na terenu iskalni psi, helikopterji, droni in pripadniki specialne enote Cobra.

Spor v lovski družini

Policija je podala tudi nekoliko več podrobnosti o dogodku, vključno s časovnico. Drexler naj bi najprej ustrelil Hoferja, približno pol ure pozneje pa naj bi presenetil drugo žrtev in jo ubil z enim nabojem. Nato so se za njim izgubile sledi. Uradno motiv še ni znan, domnevno naj bi šlo za spor v lovski družini.

FOTO: Matthias Lauber Afp

FOTO: Antonio Bayer Afp

Po poročanju medijev je avstrijska policija na osumljenca na begu opozorila tudi sosednje države, med njimi Nemčijo in Češko. Ni jasno, ali so obvestili tudi slovenske organe pregona.