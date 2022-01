Po krivem 27 let za zapahi

Dolgih 27 let od obsodbe so prejšnji teden oprostili 74-letno domačinko iz ameriške zvezne države Tennessee Joyce Watkins, ki je bila po krivem obsojena umora pranečakinje. Zločin naj bi se zgodil konec junija 1987, ko sta se Watkinsova in njen takratni partner Charlie Dunn odpravila po štiriletno Brandi, da bi z njima preživela nekaj dni.

Naslednje jutro sta dekle našla neodzivno in Watkinsova jo je hitro odpeljala v bolnišnico. Tam so zdravniki ugotovili, da ima deklica hude poškodbe vagine, prejela je tudi več udarcev v glavo. Dan pozneje je umrla.

Gospe Watkins ne moremo vrniti izgubljenih let, ki jih je preživela v zaporu, lahko pa ji povrnemo dostojanstvo.

Čeprav je bila deklica pri paru le devet ur, je mrliški oglednik čas, ko je utrpela omenjene poškodbe, uvrstil ravno v to časovno okno, in eno leto pozneje sta bila Watkinsova in Dunn obsojena zaradi kaznivih dejanj posilstva in umora. Obema je posebna komisija leta 2015 odobrila pogojni izpust, Dunn je žal prej za rešetkami že umrl. A pogojni izpust za Watkinsovo ni bil dovolj, želela je oprati svoje ime, kar ji je zdaj končno tudi uspelo, saj so obsodbo razveljavili.

»Joyce se je novembra lani pojavila v naši pisarni in rekla, da želi povedati svojo plat zgodbe ter da potrebuje našo pomoč. Pojasnila je, da je takoj, ko sta Brandi pripeljala domov, opazila na njenih spodnjicah kri, a porota je zaupala mrliškemu ogledniku. Šele zdaj se je izkazalo, da je ta za ugotavljanje časa nastanka poškodb uporabljal povsem neustrezne in neznanstvene metode,« je dejal Jason Gichner, odvetnik pri organizaciji, ki pomaga po krivem obsojenim.

»Joyce Watkins in Charlie Dunn sta nedolžna. Gospe Watkins ne moremo vrniti izgubljenih let, ki jih je preživela v zaporu, lahko pa ji povrnemo dostojanstvo ter obema operemo ime,« je po odločitvi sodišča dejal okrožni državni tožilec Glenn Funk. Joyce Watkins je prva temnopolta ženska in tretja ženska v zgodovini Tennesseeja, ki je bila po obsodbi oproščena.