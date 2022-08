Pelosi ne gre za zapahe, čeprav pijan v prometni nesreči

V strahu pred hujšo kaznijo je raje priznal kaznivo dejanje: sodnik mu je tako dodelil le pet dni zapora, a mu hkrati vštel čas, ki ga je že preživel za zapahi, potem ko so ga priprli po prometni nesreči, v kateri je bil udeležen pijan.

Paul Pelosi, mož predsednice predstavniškega doma ameriškega kongresa, bo moral opraviti še osem dni družbenokoristnega dela, plačati kazen 2000 evrov in poškodovanemu vozniku, ki je bil udeležen v nesreči, plačati odškodnino 5000 evrov; sodnik mu je namenil še tri leta pogojne kazni in program zdravljenja odvisnosti.

Vozniški izpit bo 82-letni poslovnež in milijonar lahko obdržal, če bo v svoj avtomobil za leto dni vgradil posebno ključavnico, ki pred zagonom motorja zahteva preizkus alkoholiziranosti.

Nesreča se je zgodila 28. maja v sloviti dolini Napa v Kaliforniji, kjer je Pelosi obiskal prijatelja. Čeprav je bil vinjen, je sedel za volan in se odpeljal, na poti pa je drugo vozilo trčilo v njegovo. Pelosi je bil ob prihodu policije zmeden in je imel težave s hojo in govorom, zato so ga dali na hladno do streznitve in plačila varščine. Sprva se je zagovarjal kot nedolžen, pozneje pa si je premislil in raje priznal krivdo. Nancy Pelosi, s katero je podjetnik poročen od leta 1963, je bila takrat na slavnostni podelitvi diplom na univerzi Brown.

V dolini Napa je obiskal prijatelja in z njim očitno popival.

Pelosi je bil sicer leta 1957, še kot mladoleten, za volanom vozila, s katerim je povzročil prometno nesrečo, v njej pa je umrl njegov starejši brat. Pozneje so ga oprostili obtožb povzročitve smrti iz malomarnosti.